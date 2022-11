Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com 'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, tüm Süper Lig, İngiltere Premier Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları ile Türk takımlarımızın Avrupa kupası maçlarından sonra Dünya Kupası karşılaşmalarında da yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.Süper Lig'in on dördüncü haftasında, Başakşehir, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 12 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak olan karşılaşmada, şampiyonluk iddiasını koruyan ev sahibi Başakşehir'in galibiyetine 2,59, geçen hafta Beşiktaş karşısında aldığı 3 puanla hem moral bulan hem de liderlik yarışına yeniden dahil olan Galatasaray'ın galibiyetine 2,32 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,19 olarak belirlendi.Bugün oynanacak Ankaragücü-Trabzonspor maçında, Ankaragücü'nün galibiyetine 3,09, liderlik yarışında 7 puan geride olan Trabzonspor'un galibiyetine 2,03 oran açıklandı. 12 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlayacak. Ligin üst sıralarını doğrudan etkileyebilecek olan maçta lider Fenerbahçe'nin galibiyetine 1,23, Giresunspor'un galibiyetine 8.42 oran çıktı. 13 Kasım Pazar günü ise Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de Dünya Kupası öncesindeki son karşılaşmada Beşiktaş'ın galibiyetine 1,48, Antalyaspor'un galibiyetine 5,18 oran verildi.12 Kasım Cumartesi günü İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, Chelsea ile karşılaşacak. Kral Oranlar'la yüzde 7 daha fazla kazandıracak olan maçta, Newcastle United'ın galibiyetine 2,16, Chelsea'nin galibiyetine 2,85 oran çıktı. Aynı gün Bundesliga'da Schalke, Bayern Münih ile karşılaşacak. Çok iyi bir sezon geçirmeyen ve çıktığı her maçta 3 puana ihtiyacı olan Schalke'nin galibiyetine 12,60, lider Bayern Münih'in galibiyetine 1,08 oran verildi. 12 Kasım Cumartesi günü İtalya Serie A'da oynanacak Napoli-Undinese maçında 8 maçtır mağlubiyet görmeyen Napoli'nin galibiyetine 1,38, sekizinci sıradaki Undinese'nin galibiyetine 5,35 oran verildi.iddaa'da heyecan Yeni Nesil iddaa Terminalleri ile bir kat daha artıyor. Bahisseverler, iddaamatik'in dokunmatik ekranı üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde iddaa oynayabiliyor. iddaa bayileri ve iddaa.com 'a özel Kral Oranlarla daha yüksek kazanç imkanı, iddaamatiklerde de iddaaseverleri bekliyor. iddaamatik tabelasının olduğu her yerde Kral Oranlarla iddaa oynanabiliyor. Ekstra kazanç imkânı sunan iddaamatik ile 4 adımda kolayca bahis yapılabiliyor. Oyuncular oynamak istediği tutarı yatırdıktan sonra maçları seçerek kuponunu onaylıyor. Kazandıkları ikramiyeleri ise anında kasadan alabiliyor.