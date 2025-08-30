Başakşehir, evinde Eyüpspor'u ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
Hafta içi UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımına 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan RAMS Başakşehir tüm odak noktasını lige çevirdi.
Ligde iki maçı ertelenen RAM Başakşehir, oynadığı tek müsabakada Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.
