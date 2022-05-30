Başakşehir'den Umut Güneş'e teklif

Aytemiz Alanyaspor forması altında bu sezon parlak bir sezon geçiren gurbetçi futbolcu Umut Güneş, gelecek sezon yuvada durmayacak gibi görünüyor.



Geçtiğimiz günlerde şampiyon Trabzonspor'un ilgilendiği öğrenilen 22 yaşındaki orta saha için şimdi de İstanbul ekibi Başakşehir'in devrede olduğu öğrenildi. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun bizzat istediği Umut Güneş için Alanyaspor ile Başakşehir arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, oyuncunun menajeri Cenk Melih Yazıcı'nın bu transferde önemli rol oynayacağı da gelen bilgiler arasında. (Yeni Alanya Gazetesi)





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