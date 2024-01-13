58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor'un kaptanı Novais'ten topu kapan Figueiredo'nun ceza sahası önünden dönerek yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Hadergjonaj'ın gelişine şutunda, Başakşehir savunmasından seken top ceza sahasında uygun pozisyondaki Richard'ın önünde kaldı. Richard'ın sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.



Mücadeleyi Başakşehir, 3-2 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 90+1 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan (Dk. 81 Onur Ergün), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 74 Emirhan İlkhan), Figueiredo, Piatek (Dk. 90+1 Keny)



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 60 Sisto), Eduardo (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Cordova



Goller: Dk. 2 Cordova, Dk. 61 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek, Dk. 58 Figueiredo (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Richard (Corendon Alanyaspor)





Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.Alanyaspor'da Sergio Cordova, henüz maçın 2. dakikasında Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başakşehir'de Deniz Türüç, 35. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. 45+1. dakikada Krzysztof Piatek, Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken ev sahibi ekip, 58. dakikada Joao Figueiredo ile bir gol daha buldu ve 3-1 öne geçti. Alanyaspor, 61. dakikada Richard ile farkı bire indirse de yetmedi. Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ise 6 maç sonra mağlup oldu.Alınan bu sonucun ardından Başakşehir puanını 26 yaptı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.