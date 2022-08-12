Başakşehir'den genç isme 3 yıllık imza!

Medipol Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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