Başakşehir'den genç isme 3 yıllık imza!

Medipol Başakşehir, Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'den genç isme 3 yıllık imza!
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12 Ağustos 2022 16:48
Medipol Başakşehir, 21 yaşındaki oyuncusu Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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