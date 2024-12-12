UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir, sahasında Heidenheim ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı temsilcimiz 3-1'lik skorla kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Deniz Türüç, 18. dakikada Miguel Crespo ve 68. dakikada Krzysztof Piatek attı. Konuk ekip Heidenheim'in tek golü 61. dakikada Mathias Honsak'tan geldi.



Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Başakşehir, 5 puana yükseldi ve play-off iddiasını sürdürdü. Heidenheim, 9 puanda kaldı.



Başakşehir, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çağdaş Atan'ın ekibi, Konferans Ligi'nde ise gelecek hafta Cercle Brugge deplasmanına gidecek. Bundesliga'da hafta sonunda sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek Heidenheim, Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında St. Gallen ile evinde karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada gelişen Heidenheim atağında kaleyi cepheden gören noktadan Leo Scienza'nın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.



6. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, orta alanda kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek'in arka direğe yerden gönderdiği pasta Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



18. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Eicher topu çıkardı. Yaşanan karambolde Kemen'in dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Crespo, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



40. dakikada Heidenheim gole yaklaştı. Honsak'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayla dokunan Schöppner'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı Kerber röveşata ile kaleye göndermek isterken, top az farkla üstten dışarı gitti.



45+2. dakikada uzak mesafeden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



