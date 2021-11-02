Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi.



Sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Alexandru Epureanu'nun tedavisine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.



Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.





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