Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ligin 11. haftasında Adana Demirspor'u mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda yapacağı Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
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02 Kasım 2021 17:28
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Alexandru Epureanu'nun tedavisine fizyoterapistler eşliğinde devam edildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


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