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Başakşehir'de Cherno hazırlıkları tamam!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Cherno More'ye karşı hazırlıklarını tamamladı.

calendar 30 Temmuz 2025 19:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de Cherno hazırlıkları tamam!
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İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın sahasında Bulgaristan ekibi Cherno More ile yapacağı rövanşın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün tesislerinde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların top kapma ve pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlarla tamamlandığı öğrenildi.

Başakşehir'de yeni transfer Abbosbek Fayzullaev, antrenmanda yer aldı.

İstanbul Başakşehir-Cherno More müsabakası, perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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