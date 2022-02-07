Başakşehir'de anlaşma tamam! Pizzi bekleniyor...

Başakşehir devre arası transferlerine bir ismi daha eklemek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Başakşehir'de anlaşma tamam! Pizzi bekleniyor...
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07 Şubat 2022 01:06
Süper Lig'de devre arası transferleriyle dikkat çeken Medipol Başakşehir, bir takviyeye daha hazırlanıyor.

Turuncu - lacivertliler, Benfica'da forma giyen hücum oyuncusu Pizzi'nin kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki Portekizli futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip, imzayı atması bekleniyor.

2013 yılından beri Benfica formasını giyen Pizzi, 360 resmi maça çıktı ve 94 gol - 96 asistlik bir performans sergiledi.

GÜMÜŞDAĞ AÇIKLAMIŞTI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transferle alakalı olarak "Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



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