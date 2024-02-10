Başakşehir attı, VAR'dan döndü!

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Başakşehir'in, maçta bulduğu bir gol iptal edildi.Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Kemen'in kafa vuruşuna müdahale etmek isteyen Kaan Ayhan kendi ağlarını havalandırdı.VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.Deniz Türüç'ün pozisyonu için daha sonra Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki görüntü de ekrana yansıdı.