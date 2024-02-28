Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu

EMS Yapı Sivasspor'da, Pendikspor karşılaşmasında omzu çıkan Bartuğ Elmaz, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu
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28 Şubat 2024 12:19
EMS Yapı Sivasspor'un Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada omzu çıkan Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu. 

Girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan ve omzu çıkan genç futbolcu, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. 

SİVASSPOR'A KİRALIK GELDİ 

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan Bartuğ Elmaz, Kırmızı-beyazlı ekiple 4 karşılaşmada forma giydi. 

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