EMS Yapı Sivasspor'un Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı karşılaşmada omzu çıkan Bartuğ Elmaz'ın son durumu belli oldu.
Girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan ve omzu çıkan genç futbolcu, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
SİVASSPOR'A KİRALIK GELDİ
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan Bartuğ Elmaz, Kırmızı-beyazlı ekiple 4 karşılaşmada forma giydi.
Girdiği ikili mücadele sonucu yerde kalan ve omzu çıkan genç futbolcu, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.
SİVASSPOR'A KİRALIK GELDİ
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Sivasspor'a kiralık olarak transfer olan Bartuğ Elmaz, Kırmızı-beyazlı ekiple 4 karşılaşmada forma giydi.
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