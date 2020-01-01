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Barkley, Portland için 100 bin dolarlık bahse girdi!

NBA efsanesi Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın Batı Konferansı'ndan çıkarak NBA Finalleri'ne yükseleceği üzerine 100 bin dolarlık bir bahse girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın Batı Konferansı'ndan çıkarak NBA Finalleri'ne yükseleceği üzerine 100 bin dolarlık bir bahse girdi.

Chuck, TNT'nin Inside the NBA programında şunları söyledi:

"İlk bahsim bu. Portland Trail Blazers'ın Batı'dan çıkması üzerine yüz bin dolar diyorum. Bunu yarın halledin. Finallere ulaşmaları için yüz bin dolar!"

Geçtiğimiz sezon Portland, Batı'nın en iyi sekizinci takımı olarak playofflara katılmaya hak kazanmış, lakin ilk turda nihai şampiyon olan Los Angeles Lakers'a elenmişlerdi.


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