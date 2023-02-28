NBA efsanesi Charles Barkley, NBA oyuncularının günümüzde aldıkları maaş miktarını eleştirdi.



ESPN'nin First Take programında konuşan Barkley, takımların günümüzün şişirilmiş maaşlarını çok rahat bir şekilde ödediklerine inandığını söyledi:



"Kimseyi gücendirmek istemem ama bugün resmen kapıcılara, tesisatçılara ve bomboş adamlara para ödüyoruz. Şeker dağıtır gibi 200-300 milyon dolarları savuruyoruz. Ben kötü durumda değilim, size ne öderlerse onu alırsınız. Umarım hepiniz doğru zamanda doğduğunuzun ve dünyanın en şanslı adamları olduğunun farkındasınızdır. Ama artık asıl hedef, para olmaktan çoktan çıktı."



NBA tarihindeki en iyi 75 oyuncudan biri olan ve kariyerinde toplamda 40,3 milyon dolar kazanmış olan Barkley, oynadığı dönemde ligin en çok kazananlarından biri olsa da, günümüzde Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert ve Bradley Beal gibi oyuncular bu mevzubahis miktarı artık sene başına kazanıyorlar.





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