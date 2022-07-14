Barış Şimşek, Azerbaycan'da MHK başkanı olacak

Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Barış Şimşek, Azerbaycan'da hakemlerin patronu olacak.



Cuma günü futbol federasyonu olağanüstü genel toplantısında yeni MHK başkanı açıklanacak. Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanı Barış Şimşek olacak.



Azerbaycanlı gazeteci, CBC Sport yorumcusu Elçin Cafarovun haberine göre; Barış Şimşek yeni sezonda Azerbaycan Premier Ligi'nde uygulanacak VAR sistemi için birkaç haftadır Bakü'de eğitim veriyor.



Göreve gelmeden önce eğitimlere başlayan Barış Şimşek, yeni federasyonun güvendiği bir isim olarak hakem komitesinin başına geçecek.





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