Barış Alper Yılmaz'dan takıma mesaj!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, transfer gündemi nedeniyle Kayseri'ye götürülmedi.
Milli futbolcu, Kayserispor maçı öncesinde ise bir paylaşımda bulundu.
Takımın fotoğrafını paylaşan Barış Alper Yılmaz, "Başarılar takım" yazdı ve bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp emojileri ekledi.
Barış Alper'in paylaşımı şu şekilde:
