Barış Alper Yılmaz: "Aç bir Galatasaray vardı"

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Aç bir Galatasaray vardı'
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01 Eylül 2024 00:06
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor karşılaşması sonrası konuştu.

Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper, şu sözleri kullandı:

"Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."

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