Barış Alper Yılmaz: 'Aç bir Galatasaray vardı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Adana Demirspor karşılaşması sonrası konuştu.
Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper, şu sözleri kullandı:
"Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."
Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Barış Alper, şu sözleri kullandı:
"Öncelikle mutluyuz, çok güzel bir galibiyet aldık. Serimiz devam etti, kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli takım arasına moralli girdik. Bugün aç bir Galatasaray vardı. Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza armağan olsun."
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