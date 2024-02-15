Barış Alper'i izlemeye geliyorlar

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk edecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerince mercek altına alınacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Barış Alper'i izlemeye geliyorlar
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15 Şubat 2024 09:09
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Sparta Prag'ı konuk edecek Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerince mercek altına alınacak.

Bazı İngiliz ve İtalyan takımları temsilcilerinin Rams Park'ta oynanacak Sparta Prag karşılaşmasında, Galatasaray'ın yükselen değeri Barış Alper Yılmaz'ı izleyecekler.

GALATASARAY BEKLEYECEK

Cim-Bom'da farklı pozisyonlarda başarılı bir performans sergileyen Barış için sarı-kırmızılı yönetimin Avrupa Şampiyonası'nı bekleyeceği bildirildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 38 maça çıkan 23 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, bu maçlarda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.



 
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