Barcelona'da yeni teknik direktör açıklandı

Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik yenilginin ardından yeniden yapılanmaya giden ve teknik direktör Setien ile sportif direktör Abidal'le yollarını ayırarak işe başlayan Barcelona'da başkan Bartomeu yeni kararları açıkladı, teknik direktörü de duyurdu.



YENİ HOCA KOEMAN

"Teknik direktörlük için Ronald Koeman isminde karar kıldık çünkü tecrübeli bir isim ve Barcelona felsefesine de inanıyor."



"KOEMAN İLE ARALIK'TA GÖRÜŞTÜK"

"Aralık ayında yeni teknik direktör için görüşmelere başladık. Koeman bir adaydı ancak Hollanda Milli Takımı ile sözleşmesi vardı."



"İSTİFA ETMİYORUM"

"İstifa etmeme kararı aldım çünkü La Liga 5 haftaya başlıyor. İstifa etmek en kolayı olurdu."



KARARLARI MESSI Mİ VERİYOR?

"Barcelona'da kararları oyuncular vermiyor. Oyunculara danışırız ancak son kararı ben veririm."



"MESSI TAKIMDA KALACAK"

Messi takımda kalacak. Koeman ona güveniyor ve takımı onun etrafında kurmak istiyor. Messi kariyerini Barcelona'da tamamlamak istiyor. Onunla ve babasıyla sürekli görüşüyorum.



