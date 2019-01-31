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Barcelona, yeni Dani Alves'i transfer etti!

Barcelona, 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Emerson'un 12 milyon euro bonservis bedeliyle bu yaz transferi için Atletico Mineiro ile anlaşmaya varıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona, yeni Dani Alves'i transfer etti!
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31 Ocak 2019 21:47
Barcelona, Atletico Mineiro'dan sağ bek Emerson'u 12 milyon Euro bonservisle transfer etti.

Barcelona, Emerson'un sezon sonuna kadar Atletico Mineiro'da kalması konusunda anlaşmaya varırken, oyuncuyla da 1 Haziran 2019'da 5 sezonluk sözleşme imzalanacak.

Tam adı Emerson Aparecido Leite de Souza Junior olan oyuncu, sağ bekte görev alıyor ve oyun tarzıyla Dani Alves'e benzetiliyor. 20 yaşındaki genç sağ bek, bu sezon Brezilya Serie 1'da 25 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

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