Barcelona, Atletico Mineiro'dan sağ bek Emerson'u 12 milyon Euro bonservisle transfer etti.Barcelona, Emerson'un sezon sonuna kadar Atletico Mineiro'da kalması konusunda anlaşmaya varırken, oyuncuyla da 1 Haziran 2019'da 5 sezonluk sözleşme imzalanacak.Tam adı Emerson Aparecido Leite de Souza Junior olan oyuncu, sağ bekte görev alıyor ve oyun tarzıyla Dani Alves'e benzetiliyor. 20 yaşındaki genç sağ bek, bu sezon Brezilya Serie 1'da 25 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.