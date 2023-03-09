Barcelona'ya Uruguay'dan 20'lik orta saha

Barcelona'nın, Liverpool Montevideo forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabricio Diaz ile ilgilendiği öne sürüldü. Ancak oyuncuyla birçok kulübün ilgilendiği, finansal fair play kuralları nedeniyle sıkıntı yaşayan Barcelona'nın da bu nedenle diğer kulüplere göre transferde geride kaldığı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Barcelona'ya Uruguay'dan 20'lik orta saha
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09 Mart 2023 20:50
Barcelona, Liverpool Montevideo forması giyen Fabricio Diaz ile ilgileniyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona, oyuncuyla ilgili gelen olumlu raporların ardından 20 yaşındaki orta sahayı yakından takip etti. Katalan devinin, Diaz'ı yakından takip etmesinin ardından oyuncuyu transfer etmek istediği aktarıldı.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

20 yaşındaki futbolcunun kulübü Liverpool Montevideo'nun, bonservis olarak 7 milyon euro beklediği aktarıldı. Fabricio Diaz'ı transfer etmeye en yakın takımlar olarak ise River Plate ve Flamengo gösterildi. Finansal olarak sıkıntılı durumda yer alan Barcelona'nın ise, 7 milyon euro'luk bonservis beklentisi sonrası bu transferde diğer takımlara dezavantajlı konumda kaldığı öne sürüldü.

Öte yandan 20 yaşındaki futbolcuya İspanya'dan Barcelona dışında Villarreal ve Girona'nın da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Diaz'ın, çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğu ve genç yaşına rağmen şimdiden takımında 100 maçta oynadığı kaydedildi.

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