Barcelona'ya Cancelo'da Suudi Arabistan engeli!

Barcelona'ya sezon sonunda bonservisini satın almak istediği Joao Cancelo transferinde rakip çıktı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Joao Cancelo'ya talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya Cancelo'da Suudi Arabistan engeli!
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29 Mart 2024 14:59
Manchester City'den Barcelona'ya kiralanan Joao Cancelo'ya Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Diario Sport'un haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, 29 yaşındaki sağ bek Joao Cancelo'yu transfer etmek istiyor.

Haberde Manchester City'nin yaz transfer döneminde elinden çıkarmak istediği Cancelo için Suudi ekibinin girişimlerde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

BARCELONA DA CANCELO'YA TALİP

Öte yandan Barcelona da Cancelo'yu elinde tutmak istiyor. Katalan devinin, performansından memnun kaldığı Portekizli oyuncuyu sezon sonunda Manchester City'den bonservisiyle almayı hedefliyor. Ayrıca Barcelona'nın oyuncuyla görüşerek kendisini takımda kalmaya ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona formasını bu sezon 32 kez giyen Cancelo, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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