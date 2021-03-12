Barcelona, Türk yıldız adayını kapıyor!

Avusturya'da yıldızını parlatan 2003 doğumlu Yusuf Demir için girilen transfer yarışında Barcelona'nın öne geçtiği belirtildi.



ESPN'in haberine göre Manchester City, Manchester United, Bayern Münih, Dortmund ve Ajax'ın peşinde olduğu Rapid Wien'in genç yıldız adayı için Barça'nın hamle yaptığı ifade edildi.



BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO



Yeniden yapılanmaya giden Barcelona'nın, halihazırda elindeki genç nüveye dışarıdan da takviyeler yapacağı ve Yusuf'un da önemli bir transfer olarak görüldüğü kaydedildi. Genç oyuncunun bonservis bedelinin ise 10 milyon euro civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.



18 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Yusuf, bu sezon Rapid Wien'de 23 maça çıktı ve 746 dakikada 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



Henüz Milli takım tercihi yapmayan Yusuf Demir, genç yaş kategorilerinde Avusturya forması giydi ve Türkiye Milli Takımı forması giyme ihtimali kağıt üzerinde sürüyor.



