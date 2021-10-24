Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler

İspanya La Liga'nın 10. hafta mücadelesinde dev çarpışma gerçekleşecek ve El Clasico'da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.



Yıllar sonra hem Messi'nin hem de Ronaldo'nun olmayacağı ilk El Clasico, 17:15'te başlayacak. Jose Maria Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma hem S Sport hem de Smart Sport'tan naklen yayınlanacak.



Sezonun girişinde kriz yaşayan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallanıyor. 8 maçta 15 puan toplayan Barça, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sadece 1 galibiyet aldı.



İlk 6 maçında 5 galibiyet aldıktan sonra son 2 maçında 5 puan kaybeden Real Madrid ise 17 puanla 3. sırada yer alıyor.



Geçen sezon Real Madrid Barcelona'yı deplasmanda 3-1, evinde ise 2-1 mağlup etmişti.



MUHTEMEL 11'LER



BARCELONA

Ter Stegen; Roberto, Pique, Eric Garcia, Alba; Gavi, Sergio Busquets, de Jong; Dest, Fati, Depay.



REAL MADRID

Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema.









İLGİLİ VİDEO