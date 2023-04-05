Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler

Barcelona ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Camp Nou'da saat 22.00'de karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler
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05 Nisan 2023 12:24
İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Camp Nou'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak. Maçı, Tivibu Spor canlı olarak yayınlayacak.

İlk maçta Barcelona, Real Madrid'i Bernabeu'da 1-0 yenerek evine skor avantajıyla döndü.

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MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati



Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr



KRAL KUPASI'NIN REKORTMENİ BARÇA

Barcelona, Kral Kupası tarihinde 42 kez finale çıkma başarısı gösterdi. Katalan ekibi, bu istatistikle İspanya Kral Kupası'nda en fazla finale çıkan takım olmayı da başardı. Kral Kupası'nı 31 kez kazanan Barcelona ulaşılması güç bir rekora da imza atmış durumda.

Real Madrid ise bu kupayı 19 kez evine götürmeyi başardı.

EKSİKLER

Barcelona ve Real Madrid'de maç öncesi sakat oyuncular bulunuyor. Barcelona'da Ousmane Dembele, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Pedri sahada olamayacak. Real Madrid'de ise Ferland Mendy sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

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