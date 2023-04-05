İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.Camp Nou'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak. Maçı, Tivibu Spor canlı olarak yayınlayacak.İlk maçta Barcelona, Real Madrid'i Bernabeu'da 1-0 yenerek evine skor avantajıyla döndü.: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius JrBarcelona, Kral Kupası tarihinde 42 kez finale çıkma başarısı gösterdi. Katalan ekibi, bu istatistikle İspanya Kral Kupası'nda en fazla finale çıkan takım olmayı da başardı. Kral Kupası'nı 31 kez kazanan Barcelona ulaşılması güç bir rekora da imza atmış durumda.Real Madrid ise bu kupayı 19 kez evine götürmeyi başardı.Barcelona ve Real Madrid'de maç öncesi sakat oyuncular bulunuyor. Barcelona'da Ousmane Dembele, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Pedri sahada olamayacak. Real Madrid'de ise Ferland Mendy sakatlığı nedeniyle kadroda yok.