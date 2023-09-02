Barcelona'nın genç yıldızı Betis'e gitti

La Liga ekiplerinden Real Betis, Barcelona'da forma giyen Abde Ezzalzouli'yi kadrosuna katmak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barcelona'nın genç yıldızı Betis'e gitti
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02 Eylül 2023 01:43
Son güncelleme 02 Eylül 2023 01:48
Avrupa'da transfer döneminin son gününe girilirken La Liga ekiplerinden Real Betis, çarpıcı bir transfer yaptı.

Real Betis, Barcelona'da forma giyen 21 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Betis, Abde'nin bonservisinin yüzde 50'si için Barcelona'ya 7.5 milyon euro ödeyecek ve oyuncunun başka bir kulübe transferi durumunda elde edilecek bonservis bedelinin yarısı Barcelona'ya gidecek.

Abde Ezzalzouli, geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol 2 asist kaydetti.

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