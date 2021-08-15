İspanya Ligi'nde ilk hafta maçında Barcelona, Lionel Messi olmadan sezona başladı. Camp Nou'da oynanan maçta Barcelona, Real Socieadad'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçta 4-0 öne geçen Barcelona, maçın 3-2'ye gelmesinin ardından kısa süre endişe yaşadı ama dördüncü golü atarak, galibiyete ulaştı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gerard Pique, 45 ve 59. dakikada Martin Braithwaite, 90+1. dakikada Sergi Roberto kaydetti. Real Sociedad'ın golleri 82. dakikada Julen Lobete Cienfuegos ve 85. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.
Barcelona'da maça yedek kulübesinde başlayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir mücadelede şans bulamadı.
Lionel Messi olmadan ilk maçına çıkan Barcelona'da taraftarlar, 10. dakikada Arjantinli yıldıza yönelik tezahüratlarda bulundu. Barcelona taraftarları, sahada ister istemez Messi'yi aramasına rağmen, Katalan ekibi galibiyete ulaşarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Real Sociedad, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gerard Pique, 45 ve 59. dakikada Martin Braithwaite, 90+1. dakikada Sergi Roberto kaydetti. Real Sociedad'ın golleri 82. dakikada Julen Lobete Cienfuegos ve 85. dakikada Mikel Oyarzabal'dan geldi.
Barcelona'da maça yedek kulübesinde başlayan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir mücadelede şans bulamadı.
Lionel Messi olmadan ilk maçına çıkan Barcelona'da taraftarlar, 10. dakikada Arjantinli yıldıza yönelik tezahüratlarda bulundu. Barcelona taraftarları, sahada ister istemez Messi'yi aramasına rağmen, Katalan ekibi galibiyete ulaşarak, 3 puanı hanesine yazdırdı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Real Sociedad, Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.