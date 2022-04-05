Barcelona, Lewandowski konusunda umutlu!

ÖNCELİK HAALAND

BAYERN ENGEL OLABİLİR

Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Barcelona'nın hücum hattına yapmak istediği yıldız transfer adaylarında favori konuma gelmiş durumda. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında görülen Lewandowski'yi transfer etmek her ne kadar zor görünse de Barcelona yönetimi oyuncuyu takıma katma konusunda iyimser düşünüyor.Tecrübeli oyuncunun menajeri Pini Zahavi ile daha önce iki kez görüşen Barcelona ekibi, oyuncunun karşılanabilir bir maaşa sahip olması sebebiyle bu transferi bitirebileceğini düşünüyor.Gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir hücum oyuncusu katmak isteyen Barcelona, listenin 1 numarasına Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı almış durumda. Ancak Haaland'ın Real Madrid, Manchester City gibi talipleri olması ve bu kulüplerin Barcelona'dan mali açıdan daha iyi durumda olması sebebiyle kulüp, Haaland konusundaki şansını diğer takımlardan daha az görüyor.Yine de Erling Haaland için sonuna kadar beklemeyi planlayan Barcelona, Nisan ayında karar vermesi beklenen Haaland'ın cevabına göre Robert Lewandowski'ye yönelecek.İspanya Ligi'nde oynamaya sıcak bakan Lewandowski konusunda Barcelona'nın en büyük çekincesi, oyuncunun mevcut kulübü Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifinde bulunması. Daha önce adı Real Madrid ile de anılan Lewandowski, Bayern Münih'in kendisini ikna etmesi sonucu takımda kalmıştı.En az 3 yıllık sözleşme isteyen Polonyalı oyuncu, 34 yaşında olmasına rağmen üst seviye oyununa devam edebileceğine inanıyor.Bu sezon Bayern Münih ile 38 resmi maça çıkan Robert Lewandowski, 45 gol 4 asistlik performansa imza attı.