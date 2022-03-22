Barcelona, Kessie ile imzaladı!

Barcelona'nın, Andreas Christensen'in ardından Franck Kessie ile anlaşmaya vardığı ve sözleşme imzalandığı belirtildi.



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Katalan ekibinin, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kessie ile pazartesi günü kesin olarak anlaşmaya vardığı ve kontrat imzaladığı aktarıldı.



4 YILLIK KONTRAT



Sport'un haberinde Barcelona'ya sezon sonunda bonservissiz bir şekilde katılacak Fildişili orta saha oyuncusunun temmuz ayından geçerli olmak üzere 4 yıllık imza attığı, bonuslar dışında kazancının net 6.5 milyon euro olduğu ifade edildi.



BU SEZON 6 GOL ATTI



Bu sezon Milan'da 30 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri sarsıp, bir asist yaptı.





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