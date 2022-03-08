Barcelona - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Barcelona - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Haber; Sporx.com
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Barcelona - Galatasaray maçının hakemi açıklandı
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08 Mart 2022 12:42
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Camp Nou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARINI YÖNETTİ

Fransız hakem Benoit Bastien, Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği maçta da görev almıştı. 

Benoit Bastien ayrıca Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi de yönetti.
 

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