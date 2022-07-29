Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

Barcelona, Sevilla'dan Fransız stoper Jules Kounde'nin transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti
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29 Temmuz 2022 23:34
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Jules Kounde'yi transfer etti.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Sevilla ile anlaşmaya varıldığı ve Kounde'nin 5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Katalan ekibi, Kounde'nin serbest kalma bedelini ise 1 milyar avro olarak belirledi.

Barcelona, yeni transferi için 1 Ağustos Pazartesi günü imza töreni düzenleyecek.

Kounde, üç sezon formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 9 gol attı.

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