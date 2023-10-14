Barcelona'dan Sancho hamlesi!

Barcelona, gelecek yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılması beklenen Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Barcelona'dan Sancho hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2023 21:53
La Liga ekibi Barcelona, 2024-25 sezonunun hazılıklarına şimdiden başladı. 

Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Manchester United forması giyen Jadon Sancho'nun menajeri ile temasa geçti.

Katalan devinin, teknik direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Sancho için yaz transfer döneminde girişimde bulunacağı belirtildi. 

Öte yandan Barcelona'nın, maaş indirimini kabul etmesin halinde Sancho'yu ocak ayında da kiralayabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Manchester formasıyla sadece 3 karşılaşmada süre alan Sancho, bu karşılaşmada gol katkısı yapamadı. İngiliz yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery