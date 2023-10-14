Barcelona'dan Sancho hamlesi!

La Liga ekibi Barcelona, 2024-25 sezonunun hazılıklarına şimdiden başladı.



Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, Manchester United forması giyen Jadon Sancho'nun menajeri ile temasa geçti.



Katalan devinin, teknik direktör Erik Ten Hag ile sorunlar yaşayan Sancho için yaz transfer döneminde girişimde bulunacağı belirtildi.



Öte yandan Barcelona'nın, maaş indirimini kabul etmesin halinde Sancho'yu ocak ayında da kiralayabileceği ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Manchester formasıyla sadece 3 karşılaşmada süre alan Sancho, bu karşılaşmada gol katkısı yapamadı. İngiliz yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.



