Barcelona'dan o isme veto!

La Liga ekiplerinden Barcelona'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen santrfor oyuncusu Jonathan David'i takip listesinden çıkardı.
Barcelona artık Kanadalı golcünün Hansi Flick'in mevcut takımı için doğru profil olmadığına inanarak David'i listeden çıkardı. Katalanlar, David'in Barcelona'da oynamanın "hayali" olduğunu açıklamasının ardından oyuncuyla ilgilenmişti.
DAVID'IN PERFORMANSI
Bu sezon Lille formasıyla 26 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen santrfor oyuncusu Jonathan David'i takip listesinden çıkardı.
Barcelona artık Kanadalı golcünün Hansi Flick'in mevcut takımı için doğru profil olmadığına inanarak David'i listeden çıkardı. Katalanlar, David'in Barcelona'da oynamanın "hayali" olduğunu açıklamasının ardından oyuncuyla ilgilenmişti.
DAVID'IN PERFORMANSI
Bu sezon Lille formasıyla 26 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.