RENNES, UMTITI TRANSFERİNİ İSTİYOR

BARCELONA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

GELECEĞİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri olan Samuel Umtiti ile ilgili iddialar devam ediyor. Futbolcuya, ülkesi Fransa'dan talip olan kulüpler bulunuyor.L'equipe futbolcuya Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in ilgi gösterdiğini yazdı. Ancak; 28 yaşındaki oyuncunun transferinin kiralık gerçekleşebileceği bilgisi de paylaşıldı.2016'da Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon Euro'ya transfer edilen futbolcu, Katalan ekibinde kadroda düşünülmüyor. Beşiktaş'ın da futbolcu için nabız yokladığı gündeme gelmişti.30 Haziran 2026'ya kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan futbolcu geleceğiyle ilgili Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda, "ben Barça'yı seviyorum. Fiziksel olarak ilk geldiğim zamandan bile daha iyi durumdayım ve bana bir fırsat verilmesini umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.