Barcelona'dan Dembele'ye sözleşme teklifi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, bir yandan da iç transfer yoğunlaşmış durumda.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Barcelona, takımın Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istiyor. Haberde, kulüp yetkililerinin ve oyuncunun temsilcisinin birkaç hafta önce görüşmelere başladığı ve iki tarafın da sözleşme uzatmaya sıcak baktığı yazıldı.



SERBEST KALMA MADDESİ VAR



Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Dembele'nin mevcut kontratında 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor ancak bu madde haziran ve temmuz aylarında 50 milyon euroya düşüyor. Barcelona yönetimi oyuncuyu değerinden düşük bir fiyata elinden kaçırmak istemezken, Dembele'nin de bu maddeyi kullanmayı düşünmediği belirtildi.



Bu sezon Barcelona formasıyla 30 resmi maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol 7 asist kaydetti.





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