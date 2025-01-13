Barcelona, Alexander Isak'ı yakın takibe aldı

Barcelona, Newcastle United'ın yıldız forveti Alexander Isak'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, Alexander Isak'ı yakın takibe aldı
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13 Ocak 2025 15:21

Barcelona, ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, yaşlanan yıldız forvet Robert Lewandowski'nin yerine uzun vadeli bir çözüm arayışında. Katalan ekibinin bu hedef doğrultusunda öncelikli tercihi, Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak oldu.

ISAK'IN ALTERNATİFLERİ

Barcelona'nın hazırladığı forvet listesinde Isak'ın yanı sıra Rafael Leao, Luis Diaz ve Jhon Duran gibi isimler de bulunuyor. Ancak, bu oyuncuların kulüplerinin sezon ortasında satışa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Newcastle United formasıyla 22 maça çıkan İsveçli yıldız, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.


 

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