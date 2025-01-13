Barcelona, Alexander Isak'ı yakın takibe aldı

Barcelona, ara transfer döneminde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.



Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, yaşlanan yıldız forvet Robert Lewandowski'nin yerine uzun vadeli bir çözüm arayışında. Katalan ekibinin bu hedef doğrultusunda öncelikli tercihi, Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Alexander Isak oldu.



ISAK'IN ALTERNATİFLERİ



Barcelona'nın hazırladığı forvet listesinde Isak'ın yanı sıra Rafael Leao, Luis Diaz ve Jhon Duran gibi isimler de bulunuyor. Ancak, bu oyuncuların kulüplerinin sezon ortasında satışa sıcak bakmadığı ifade ediliyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Newcastle United formasıyla 22 maça çıkan İsveçli yıldız, 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.









