Barcelona 19'luk sağ bek transferini açıkladı

La Liga devi Barcelona, Ajax'ın genç yıldızı Sergino Dest'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; fcbarcelona.com
Barcelona 19'luk sağ bek transferini açıkladı
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01 Ekim 2020 15:01
La Liga ekibi Barcelona, sağ bek mevkisine transferini Ajax'tan yaptı.

Katalan ekibi, ABD milli takımı oyuncusu Sergino Dest'i kadrosuna kattı. Anlaşmaya göre Barcelona, Hollanda kulübüne 21+5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

SERBEST KALMA BEDELİ 400 MİLYON 

5 yıllığına imza atan genç oyuncunun serbest kalma bedeli ise, 400 milyon avro olarak belirlendi. 19'luk Dest, Barcelona tarihinin ilk ABD'li oyuncusu oldu.

Barcelona, böylelikle Wolverhampton'a gönderdiği Nelson Semedo'nun yerini doldurmuş oldu.



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