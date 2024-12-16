Barça'ya şok: Leganes'ten tarihi galibiyet

İspanya La Liga 17. hafta maçında Barcelona, sahasında Leganes'e 1-0 mağlup oldu. Katalan devi, tarihinde ilk kez Leganes'e yenildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barça'ya şok: Leganes'ten tarihi galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Aralık 2024 01:01
İspanya La Liga 17. hafta maçında Barcelona, sahasında Leganes le karşılaştı. Barça ev sahipliğinde oynanan maçı Leganes 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Sergio Gonzalez kaydetti.

4,5 YIL SONRA KAZANDILAR

Leganes, tarihinde ilk kez Barcelona'yı yenmeyi başardı. Leganes ayrıca 4,5 yıl sonra ligde bir deplasman maçını kazandı.

Barcelona ligde üst üste 2. kez puan kaybetti. Real Madrid'in puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremedi.

Alınan bu sonucun ardından Leganes puanını 18'e çıkardı. Barcelona ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlayacak. Leganes ise Villarreal ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery