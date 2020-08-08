Barça, Suarez'in yerini onunla dolduracak

Barcelona, 33 yaşındaki Suarez'in yerini Lautaro Martinez'le doldurup forvette geleceğini sağlama almak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Barça, Suarez'in yerini onunla dolduracak
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08 Ağustos 2020 19:31
Barcelona'da Luis Suarez'in düşüşte olan performansı sonrası, tek hedef Lautaro Martinez olacak.

Barcelona 33 yaşındaki Uruguaylı forvetin düşüşünü göze alarak, geleceğini şimdiden sağlama almak istiyor.

SUAREZ'İN VELİAHTI

İspanyol devinin uzun süredir transfer etmek istediği Lautaro Martinez, Suarez'in veliahtı olarak kadroya katılmak isteniyor.

Barcelona, Lautaro Martinez tranferinde Inter'in yüksek talepleri ve koronavirüsün getirdiği ekonomik sorunlar nedeniyle son adımı atamıyor.

TAKAS YÖNTEMİ

Tuttosport'un iddiasına göre; Barcelona'nın transferi tamamlamak için tek şansı var; o da takas yönetimini kullanmak...

Katalan kulübü bu doğrultuda kadrodaki Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Junior Firpo, Rafinha, Martin Braithwaite , Philippe Coutinho ve Ousmane Dembele gibi oyuncuları takas teklifinde kullanmayı düşünüyor.

Bu isimlerden hangilerinin kullanılacağı ise henüz belli değil.




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