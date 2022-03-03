Barça Dembele'yi bırakmıyor! Yeni teklif...

Barcelona, genç oyuncusu Ousmane Dembele'nin sözleşmesini uzatmak için yoğun mesai harcıyor.



El Chiringuito'ya göre, İspanyol devinin sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fransız yıldıza 2024 yılına kadar yeni bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.



Haberde ayrıca, Barcelona'nın Dembele'ye bonuslar hariç 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.



Barcelona yönetimi daha önce birçok kez oyuncuyla görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.



Bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol 5 asist yapma başarısı gösterdi.





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