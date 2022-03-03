Barça Dembele'yi bırakmıyor! Yeni teklif...

La Liga devi Barcelona, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'ye bonuslar hariç 8 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barça Dembele'yi bırakmıyor! Yeni teklif...
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03 Mart 2022 15:48
Barcelona, genç oyuncusu Ousmane Dembele'nin sözleşmesini uzatmak için yoğun mesai harcıyor.

El Chiringuito'ya göre, İspanyol devinin sezon sonunda kontratı sona erecek olan Fransız yıldıza 2024 yılına kadar yeni bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Barcelona'nın Dembele'ye bonuslar hariç 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.

Barcelona yönetimi daha önce birçok kez oyuncuyla görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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