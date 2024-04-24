Barça'dan FFP kararı: 100 milyona satılık

Barcelona, takımın en önemli yıldızlarından biri olan Uruguaylı savunmacısı Ronald Araujo'yu satış listesine koydu.



Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; Barcelona, gelir gider dengesini sağlamak ve Finansal Fair-Play kurallarına uyması için en önemli yıldızlarını satılabilir hale getirdi. Kulübün en çok beğenilen ve gelir elde etme potansiyeli olan Araujo satış listesinde yer aldı.



Barcelona, Araujo'nun 100 milyon euro üzerinde bir değeri olabileceğini ve bu şekilde bir teklif alabileceğine inandığı için bu kararı aldı.



URUGUAY'DAN 4.7 MİLYON EURO'YA ALDILAR



2018 yazında Uruguay kulübü Boston River'den Barcelona'ya 4.7 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Araujo, Ekim 2020'de a takıma yükseltildi ve bu sezon 34 resmi maça çıktı.





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