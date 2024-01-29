Baniya'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Trabzonspor forması giyen Rayyan Baniya, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Baniya'dan Beşiktaş maçı açıklaması
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29 Ocak 2024 22:50
Trabzonspor'da Rayyan Baniya, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Rayyan Baniya, "Çok üzgünüz. İçeride oynadığımız bir maçtı, galip gelmek ve taraftara bir mesaj vermek istediğimiz bir maçtı ama maalesef olmadı. Herkes için üzücü. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Beşiktaş maçımız var, o maç için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ise, maçın ardından, "Üzgünüz, Trabzonspor gibi büyük bir takımın oyuncularıyız. Evimizde 1-0 öne geçtiğimizde kaybetmemeliyiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi çok üzgünüz." şeklinde görüş belirtti.

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