Bandırmaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Mustafa Gürsel'in ekibi Bandırmaspor ile Bülent Korkmaz'ın yönetimindeki Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü konuk ekip Çaykur Rizespor adına 45+3'de Yannick Bolasie'den geldi. Ev sahibi Bandırmaspor'un beraberlik golü ise 67. dakikada Malaly Dembele'den geldi.
Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Çaykur Rizespor 15 puana yükselirken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Bandırmaspor 14 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Altay'a konuk olurken, Çaykur Rizespor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın, Cemal Alpay, Cem Özbay
Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 79 Atabey Çiçek) , Mustafa Saymak (Dk. 64 Emir Şenocak), Kerim Avcı (Dk. 87 Tshibangu) ,Koutroumpis, Dembele, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 64 Okan Alkan) , Mehmet Özcan (Dk. 87 Levent Ayçiçek)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.75 Hurk) Deniz Hümmet, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Kerem Kalafat, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 68 Benhur Keser)
Gol: Dk. 45 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Avcı, Dk. 56 Koutroumpis, Dk. 84 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor) Dk. 8 Bolasie, Dk. 26 Emirhan Topçu, Dk. 51 Papa, Dk. 81 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlik ile sona ererken maçın ilk golü konuk ekip Çaykur Rizespor adına 45+3'de Yannick Bolasie'den geldi. Ev sahibi Bandırmaspor'un beraberlik golü ise 67. dakikada Malaly Dembele'den geldi.
Bu sonuçla beraber ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükselten Çaykur Rizespor 15 puana yükselirken, galibiyet hasreti 7 maça çıkan Bandırmaspor 14 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Altay'a konuk olurken, Çaykur Rizespor evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emre Kargın, Cemal Alpay, Cem Özbay
Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 79 Atabey Çiçek) , Mustafa Saymak (Dk. 64 Emir Şenocak), Kerim Avcı (Dk. 87 Tshibangu) ,Koutroumpis, Dembele, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 64 Okan Alkan) , Mehmet Özcan (Dk. 87 Levent Ayçiçek)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Bolasie, Kubilay Kanatsızkuş (Dk.75 Hurk) Deniz Hümmet, Alper Potuk, Bahadır Öztürk, Kerem Kalafat, Alberk Koç, Emirhan Topçu, Papa, Emircan Altıntaş (Dk. 68 Benhur Keser)
Gol: Dk. 45 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 67 Dembele (Beyçimento Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Avcı, Dk. 56 Koutroumpis, Dk. 84 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor) Dk. 8 Bolasie, Dk. 26 Emirhan Topçu, Dk. 51 Papa, Dk. 81 Alper Potuk (Çaykur Rizespor)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ