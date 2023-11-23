Bandırmaspor'da Onur Göçmez yeniden başkan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulunda kulüp başkanlığına Onur Göçmez yeniden getirildi.Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki genel kurulda, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur'un başkanlığında divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa getirilen Göçmez, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Bandırmaspor için herkesin elini taşın altına koymasını isteyen Göçmez, tesisleşme hedeflerini gerçekleştirdiklerini, bu sezon Süper Lig'e yükselmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.Onur Göçmez başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda başkan vekilleri Gürel Soylu, Hüseyin Baş, Soner Özbey, başkan yardımcıları Mehmet Özbay, Salih Soner Koçoğlu, Cihan Yılmaz, İsmail Aydın ile Mert Özmen, Ceyhun Yıldırım, Muharrem Ünal, Cumhur Babuşçu, Berat Güleç, Tuğçe Karakaş, Erol Rüzgar, Uğur Maral, Sadi Kilercioğlu, Recep Özinanç, Bora Öziş, Egemen Özayaz, Sercan Atlı, Poyraz Ozar, Tezcan Aslan, Gökmen Zengin, İsmail Akgün ve Volkan Tosca yer aldı.Genel kurula, Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarından yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda taraftar katıldı.