Bandırmaspor, Ankara deplasmanından 5 golle çıktı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Mustafa Dalcı'nın ekibi Gençlerbirliği ile Mesut Bakkal'ın yönetimindeki Bandırmaspor karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 5-2 kazanırken goller; 21'de Fatih Kurucuk, 29'da Sedat Şahintürk, 66'da Kerim Avcı, 70'de Levent Ayçiçcek ve 90+3'te Mustafa Saymak kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin gollerini ise 52. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan olmak üzere Gökhan Gül kaydetti.



Bu sonuçlar beraber Bandırmaspor puanını 31'e yükseltirken, Gençlerbirliği 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu ile karşılaşırken, Bandırmaspor evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.





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