Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 27 Şubat Pazar günü Adanaspor'u ağırlayacakları maça iyi hazırlandıklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Adanaspor maçına galibiyet parolasıyla çıkacak
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24 Şubat 2022 17:24
Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, Adanaspor maçı öncesi konuştu.

Gürsel, kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu maçını kazanarak moral bulduklarını, hafta sonu da güçlü bir rakip olan Adanaspor'la karşılaşacaklarını dile getirerek, "Biz bu maça iki gün içerisinde iyi hazırlanacağız. Kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Bordo-beyazlı takımın kaptanı Gökhan Değirmenci de Adanaspor maçının önemine vurgu yaparak, çok kritik bir müsabaka oynayacaklarını aktardı.

Değirmenci, bu maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Galibiyet için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

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