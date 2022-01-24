Bandırma mutlu: 'Son dakikada hak ederek kazandık'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, iyi oynadıkları ve 3 puanı çok istedikleri maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.



Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takımla mücadele ettiklerini aktardı.



Bundan önceki 3 maçta da iyi futbol oynamalarına rağmen hiç beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:



"Çok iyi konsantre olduğumuz bu maçı, son dakikada da olsa hak ederek kazandık. Maçta geriye düşmemize rağmen iyi tepki vererek, 3 puanı aldık. İyi oynadığımız ve 3 puanı çok istediğimiz bir maçı kazanmayı başardık. Böylece de ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Aslında bu maçta 1-1'den sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha da rahat bir galibiyet elde edebilirdik."





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