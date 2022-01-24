Bandırma mutlu: "Son dakikada hak ederek kazandık"

Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, BB Erzurumspor'a karşı iyi oynadıkları ve 3 puanı çok istedikleri maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırma mutlu: 'Son dakikada hak ederek kazandık'
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24 Ocak 2022 00:20
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, iyi oynadıkları ve 3 puanı çok istedikleri maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takımla mücadele ettiklerini aktardı.

Bundan önceki 3 maçta da iyi futbol oynamalarına rağmen hiç beklemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

"Çok iyi konsantre olduğumuz bu maçı, son dakikada da olsa hak ederek kazandık. Maçta geriye düşmemize rağmen iyi tepki vererek, 3 puanı aldık. İyi oynadığımız ve 3 puanı çok istediğimiz bir maçı kazanmayı başardık. Böylece de ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Aslında bu maçta 1-1'den sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek daha da rahat bir galibiyet elde edebilirdik."

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