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26 Mayıs
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Balıkesir şehrinin final kabusu!

Balıkesir şehrinin iki köklü kulübü, Balıkesirspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor, TFF 3. Lig'de oynadıkları final karşılaşmalarını kaybederek 2. Lig hayallerine veda ettiler. Şehrin son umudu Bandırmaspor, 29 Mayıs'ta Karagümrük ile TFF 1. Lig Play-Off finalinde karşı karşıya gelecek.

calendar 26 Mayıs 2025 11:40 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 11:41
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Balıkesir şehrinin final kabusu!
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Balıkesir iki takımıyla birden 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamasına rağmen final kabusu yaşadı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, Adana'daki finalde cumartesi günü Muşspor'a 2-0 yenilerek havlu attı. Üst üste üçüncü sezon da 3'üncü Lig'de kalan Bal-Kes, takıma daha önce 2 şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör İsmail Ertekin 11 yıl sonra kupa hedefine ulaşamadı.

Balıkesirspor'dan 1 gün sonra Ayvalıkgücü Belediyespor da Antalya'daki finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenildi.

Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, 1'inci Lig'de 29 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük'le Süper Lig hedefi için finale çıkacak.

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