Balıkesir şehrinin final kabusu!

Balıkesir iki takımıyla birden 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynamasına rağmen final kabusu yaşadı.



3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, Adana'daki finalde cumartesi günü Muşspor'a 2-0 yenilerek havlu attı. Üst üste üçüncü sezon da 3'üncü Lig'de kalan Bal-Kes, takıma daha önce 2 şampiyonluk yaşatan Teknik Direktör İsmail Ertekin 11 yıl sonra kupa hedefine ulaşamadı.



Balıkesirspor'dan 1 gün sonra Ayvalıkgücü Belediyespor da Antalya'daki finalde Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-1 yenildi.



Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor, 1'inci Lig'de 29 Mayıs Perşembe günü Fatih Karagümrük'le Süper Lig hedefi için finale çıkacak.