Balıkesir, Eskişehir'de istediğini aldı

Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçında düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aydeniz Et Balıkesirspor, haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'a konuk oldu.



Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Balıkesirspor 3-0 kazandı.



Deplasman ekibinin gollerini 39. dakikada penaltıdan Arb Manaj, 45+3. dakikada Taşkın Çalış ve 77. dakikada Abdulkadir Özgen kaydetti.



Bu skorla birlikte puanını 35'e yükselten Balıkesirspor, 35 puanla 13. sıraya yükseldi. 8 puanı bulunan Eskişehirspor ise ligin son sırasında yer aldı.



Gelecek hafta Balıkesirspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise deplasmanda Menemenspor'la karşılaşacak.



Stat: Eskişehir Yeni



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Burak Cansız, Ogün Kamacı



Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik (Dk. 80 Arda Okumuş), Emir Yıldız, Cihangir Çağlıyan, Furgan Polat (Dk. 78 Onurhan Uyanık), Furkan Balaban (Dk. 46 Talha Erdoğan), Uğur Can Semizoğlu, Selman Çiftkanatlı (Dk. 46 Tolga Yakut), Berkay Tanır, Onur Arı (Dk. 87 Necati Atilla Karaca)



Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Cemal Kızılateş (Dk. 73 Oğuzhan Aynaoğlu), Oğuzhan Çapar, Mert Örnek, Enes İslam İlkin (Dk. 63 Anıl Taşdemir), Taşkın Çalış, Manaj (Dk. 63 Abdulkadir Özgen), Sedat Dursun, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 82 Mihajlovic), Cumali Bişi



Goller: Dk. 39 Manaj (penaltıdan), Dk. 45+2 Taşkın Çalış, Dk. 77 Abdulkadir Özgen (Aydeniz Et Balıkesirspor)



Sarı kart: Dk. 17 Emir Yıldız (Eskişehirspor)