Baldwin: "Sanırım taraftarlara kalp krizi geçirtmeyi seviyoruz"

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, galibiyetin ardından konuştu.

calendar 12 Kasım 2025 01:11
Fotoğraf: AA
EuroLeague'in 10. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Münih kentinde karşılaştığı Maccabi Tel Aviv'i 84-75 mağlup etti ve ligdeki beşinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da maçı 17 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle tamamlayan Wade Baldwin, karşılaşmanın ardından flaş röportajda mikrofon karşısına geçti.

Baldwin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Sanırım bu yıl Fenerbahçe taraftarına kalp krizi geçirtmeyi seviyoruz (gülüyor). Bugün ikinci yarıda böyle oldu, bazen de maç boyunca öyle oluyor. Yine de Maccabi çok zorlu bir rakip. Savunmadaki sertliklerine karşı kazanmanın bir yolunu bulduk. Çift maç haftasına kazanarak başlamak güzel."

