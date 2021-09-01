Balde Keita Monaco'dan Cagliari'ye transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan 26 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Balde Keita, Cagliari'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Balde Keita Monaco'dan Cagliari'ye transfer oldu
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01 Eylül 2021 02:55
Avrupa'da transferin son gününe kadar Fenerbahçe ile adı anılan Senegalli hücum oyuncusu Balde Keita'nın yeni adresi Serie A oldu.

Geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren Keita Balde, Monaco ile olan sözleşmesini fesh etmişti. Yeniden İtalya'nın yolunu tutmayı seçen Keita Balde'yi bonservis bedeli almadan gönderen Monaco'nun sonraki satıştan pay alacağı belirtildi.

Lazio, Inter ve Sampdoria'nın ardından 4. kez İtalya'ya transfer yapan Keita Balde Serie A'da 159 maçta 38 gol 18 asist üretti.


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